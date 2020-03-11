За два года в Риге создадут более 1000 точек сбора сортированных отходов

В результате введения нового порядка хозяйственного обслуживания отходов в Риге за ближайшие два года будет создано 1050 точек приема сортированного мусора. Об этом в среду, 11 марта, на пресс-конференции рассказали представители Рижской думы.

Договоры об обслуживании отходов следует заключить до 19 мая 2020 года. Территория Риги поделена на четыре зоны обслуживания отходов. Первую зону (Центральный район и Латгальское предместье) и вторую зону (Курземский район) будет обслуживать ООО Clean R, третью зону — полное товарищество Lautus Vide и четвертую зону (Видземское предместье и Зиемельский район) — ООО Eco Baltia vide.

Новые договоры о хозяйственном обслуживании бытовых отходов должны заключить все владельцы недвижимости, уполномоченные лица, управляющие и обслуживающие недвижимость лица, а также государственные и муниципальные учреждения. Договоры на вывоз мусора из многоквартирных домов должны заключить управляющие компании.