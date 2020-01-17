За два месяца собрана четверть необходимых подписей за инициативу по роспуску Сейма

С середины ноября прошлого года, когда начался сбор подписей за роспуск 13-го Сейма, в поддержку данной инициативы на портале latvija.lv проголосовали уже более 44 000 человек. Таким образом, превышена четвертая часть всех подписей, необходимых для проведения референдума.

Чтобы провести референдум о роспуске Сейма, авторы предложения должны за 12 месяцев собрать и представить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подписи не менее десятой части избирателей или 154 865 человек.

Как сообщалось, ЦИК в ноябре прошлого года постановила зарегистрировать две инициативные группы для сбора подписей за проведение референдума о роспуске Сейма.

Для сбора подписей зарегистрированы инициативы организаций "Власть народу Латвии" и "Партия центра".

Подписаться за проведение референдума люди могут разными способами — на портале www.latvija.lv, заверив подпись у присяжного нотариуса, по декларированному месту жительства в самоуправлении, в сиротском суде, который выполняет нотариальные действия, у руководителя волостного или городского самоуправления.

Сбор подписей начался 15 ноября и продлится до 14 ноября 2020 года.