За два месяца в тароматах на благотворительность пожертвовано 46 тысяч евро

В рамках благотворительной инициативы "Пожертвуй свой депозит" жители Латвии в период с 8 декабря по 31 января отдали на благотворительность депозитный сбор за 463 192 депозитные упаковки или 46 317 евро. Из них 20 023 евро пожертвовали детям украинских беженцев, 17 051 евро – находящимся в приютах животным, 9243 евро – нуждающимся сениорам.

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Благодаря сотрудничеству с благотворительной организацией Ziedot.lv первые собранные средства уже направлены на оказание практической помощи по всем трем направлениям благотворительности.

"Мы благодарны каждому жертвователю за отзывчивость и желание помочь тем, кто испытывает трудности, — несмотря на то, что функция пожертвования появилась в тароматах только в начале декабря, нам вместе уже удалось собрать существенную денежную сумму, которая при посредничестве надежного делового партнера Ziedot.lv будет направлена на удовлетворение различных потребностей. Благодаря активности жертвователей упаковка напитков обрела совершенно новую ценность, поэтому я призываю в дальнейшем столь же активно жертвовать на какое-либо из трех направлений благотворительности", — призвал председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.

Наиболее активный сбор пожертвований — в Видземском регионе и Риге

Данные об активности благотворителей в январе свидетельствуют, что жители Риги направили на благотворительность 38% от общего количества пожертвованных в тароматах упаковок в Латвии, т. е. 91 061 упаковку или 9106 евро, а жители Видземе - 4979 вро.

В число активных благотворителей также входят Рижский район и Курземе, где пожертвовали на благотворительные инициативы в тароматах 3691 евро и 3066 евро соответственно.

Жители вышеуказанных регионов наибольшую денежную сумму пожертвовали на поддержку украинских детей. Согласно расчетам, за сутки в тароматах жертвуют в среднем 960 евро.

Пожертвования помогают нуждающимся получить вещи повседневной необходимости

По словам руководителя организации Ziedot.lv Руты Диманты, большинство сениоров находится в одиночестве. По ее словам, средства, собранные за два месяца, позволили помочь 15 нуждающимся старикам, шести из которых были оплачены необходимые медикаменты".

Первые пожертвования направлены также 72 семьям украинских беженцев с детьми, чьи дома и жизнь разрушила российская армия. Теперь им приходится искать временное жилье, работу, школу и друзей в Латвии.

"Сделанные в тароматах пожертвования позволили оказать социальную помощь 42 семьям с детьми, а именно, приобрести продукты питания, одежду, обувь и медикаменты, пятерым детям обеспечить лечение – 10 развивающих занятий ABA или Applied Behavior Analysis для детей с аутизмом, девять занятий у логопеда, стоматологические услуги, а также лечение тяжелобольного ребенка. П 25 детей получили компьютеры для учебы", — пояснила руководитель Ziedot.lv.

Отзывчивость благотворителей также обеспечила 144 брошенным животным возможность жить в тепле и встретить новых хозяев — 72 бесхозным животным в течение двух месяцев подряд оплачивалось пребывание в приюте, который заботится о надлежащем содержании животных и помогает им найти новых хозяев.

Цели пожертвований в тароматах могут отличаться

Возможность сделать пожертвование есть во всех латвийских тароматах, а в тароматах Lidl пользователи могут пожертвовать депозитный сбор на проект поддержки одиноких сениоров "Старость — это не одиночество".

Предприятие розничной торговли Lidl первым при помощи сети тароматов в своих магазинах начало в Латвии в прошлом году благотворительную инициативу, призывая жертвовать возвращенный депозитный сбор на поддержку 3000 одиноких сениоров, о которых ежедневно заботится Латвийское объединение самаритян.

За неполные четыре месяца на эту цель и проект "Старость — это не одиночество" в тароматах магазинов Lidl пожертвовано почти 5000 евро. Данная сумма равноценна депозитному сбору за 48 тысяч единиц тары. В качестве благодарности своим клиентам за отзывчивость Lidl удвоил эту сумму и увеличил общий объем пожертвований до 10 тысяч евро.