За два миллиона евро будет реконструирован центр обслуживания клиентов CSDD в Риге

Центр обслуживания клиентов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) в Риге, на улице Антенас, 2A, будет реконструирован примерно за 2 млн евро, сообщает Бюро по надзору за закупками.

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На закупку, объявленную CSDD, подали заявки 11 претендентов, и был заключен договор на сумму 1 997 889 евро с SIA Bildberg.

Положением о проведении конкурса предусмотрено, что срок выполнения строительных работ составляет не более 20 месяцев, а срок гарантии — 60 месяцев с момента приемки объекта в эксплуатацию.

Компания Bildberg зарегистрирована в 2006 году, ее основной капитал составляет 287 420 евро. Оборот компании в 2020 году составил 9,49 млн евро, прибыль — 270 000 евро.