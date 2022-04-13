За два миллиона евро будет реконструирован центр обслуживания клиентов CSDD в Риге
Foto: Publicitātes foto

Центр обслуживания клиентов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) в Риге, на улице Антенас, 2A, будет реконструирован примерно за 2 млн евро, сообщает Бюро по надзору за закупками.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На закупку, объявленную CSDD, подали заявки 11 претендентов, и был заключен договор на сумму 1 997 889 евро с SIA Bildberg.

Положением о проведении конкурса предусмотрено, что срок выполнения строительных работ составляет не более 20 месяцев, а срок гарантии — 60 месяцев с момента приемки объекта в эксплуатацию.

Компания Bildberg зарегистрирована в 2006 году, ее основной капитал составляет 287 420 евро. Оборот компании в 2020 году составил 9,49 млн евро, прибыль — 270 000 евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?