За два выходных дня прививки от Covid-19 получили примерно 5500 человек

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), в Латвии за два выходных дня прививки от Covid-19 получили в общей сложности около 5 500 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В первые три дня этой недели в среднем вакцинировались около 11 000 человек в день, что меньше, чем в прошлом месяце.

В день провозглашения Латвийской Республики было вакцинировано 992 человека, а 19 ноября — 4440 человек, что примерно на 1000 человек больше, чем в последнее время прививалось по воскресеньям, но значительно меньше, чем по субботам.

За два дня 1216 человек получили первую дозу вакцины, 2797 человек — вторую дозу, а 572 человека получили вакцину Johnson&Johnson, которой требуется только одна доза.

Еще 847 человек получили за два дня дополнительную дозу вакцины от Covid-19 для укрепления иммунитета.

На сегодняшний день вакцинацию от Covid-19 завершили в Латвии 1 135 962 человека, или 60,35% населения Латвии, или почти 70% населения старше 12 лет.

Третью дозу получили 42 643 человека, или 2,27% населения Латвии.