За две недели в Латвии от гриппа умерли четверо жителей; с осени вирус унес семь жизней
Foto: Shutterstock

За последние две недели от гриппа в Латвии скончались четверо жителей, а с начала сезона гриппа, объявленного Центром профилактики и контроля заболеваний 30 сентября прошлого года — семеро.

Как сообщает LETA, из семи погибших — пять женщин и двое мужчин. Возраст пациентов с летальным исходом — от 53 до 89 лет. У всех были констатированы побочные заболевания — в том числе хронические, связанные и с сердцем, и с дыхательными путями, и диабет.

Отдельно в Центре отмечают, что ни один из погибших не был вакцинирован от гриппа.

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Центр профилактики и контроля заболеваний
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