Примерно за две недели в Риге утроилось количество затронутых Covid-19 учебных заведений, свидетельствует информация департамента по образованию, культуре и спорту Рижской думы.

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Если 27 октября таких учебных заведений было 24, 5 ноября — 41, то сегодня их 75.

Это общеобразовательные, спортивные, музыкальные, художественные школы и 26 дошкольных учреждений.

Есть учреждения, где Covid-19 выявлен у учащихся, в других заболели работники учреждения, в том числе учителя, либо учащийся или работник является контактным лицом другого заболевшего.