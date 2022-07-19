За фиктивную вакцинацию два человека приговорены к условному сроку и общественным работам

Суд по экономическим делам приговорил двух человек, в том числе работника системы здравоохранения, к условному лишению свободы и общественным работам по делу о фиктивной вакцинации против Covid-19.

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Медицинский работник обвиняется в том, что он как сам, так и с привлечением посредника требовал и принимал материальные ценности за фиктивную вакцинацию. Также данное лицо обвиняется в самовольном доступе к ресурсам автоматизированной системы обработки данных и во внесении заведомо ложных сведений в эту систему.

Суд приговорил медицинского работника к лишению свободы сроком на год и шесть лет и условному надзору на один год. Также суд постановил лишить его права занимать должность регистратора клиентов и пациентов медицинского учреждения в течение двух лет. Суд постановил применить наказание условно с испытательным сроком в два года.

Суд приговорил обвиняемого по второму делу к 150 часам общественных работ.