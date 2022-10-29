За год было совершено девять жестоких нападений на представителей ЛГБТ+. Никто из них не обратился в полицию

В течение года в поле зрения объединения ЛГБТ+ и их друзей Mozaīka попали девять жестоких нападений на представителей общины, однако ни один из пострадавших не обратился в полицию. Об этом в пятницу, 28 октября, во время дискуссии "Состояние прав ЛГБТ+ в Латвии" член правления Mozaīka Каспарс Залитис.

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Как отметили в Mozaīkā, в целом за последний год получено 300 сообщений о случаях хейтспича. Наиболее распространенным языком вражды были оскорбления и стереотипы, а также призыв к ограничению прав представителей общины.

Комментарии, которые содержали признаки грубого хейтспича, например, призывы к насилию (или в отдельных случаях призывы к ликвидации, убийству или уничтожению) были переданы в Госполицию для проведения расследования. В результате было получено семь решений о начале уголовных процессов, одно решение о прекращении уголовного процесса.

В 73% случаев контент был удален из соцсетей в течение 24 часов, а в 10% случаев со стороны соцсетей не последовало никакой реакции.

По словам Залитиса, хотя по сравнению с предыдущими годами контент и распространение языка вражды в соцсетях существенно не изменилось, реакция Госполиции значительно улучшилась: после всех сообщений от Mozaīka стражи порядка начали уголовные процессы, что говорит об общем улучшении практики расследования случаев хейтспича.

В то же время член правления Mozaīka подчеркнул, что необходимо продолжить обучение полицейских в области хейтспича и области разжигания социальной ненависти и нетерпимости (150-я статья Уголовного закона), а также рассмотреть возможность создания специализированного отдела Госполиции по расследованию хейтспича и преступлений на почве ненависти.

В обзоре "Состояние прав ЛГБТ+ в Латвии" сделан вывод, что, несмотря на застой в сфере прав ЛГБТ+ в Латвии, особенно с непринятием закона "О гражданском союзе" в 13-м Сейме, а также попытками сузить понятие семьи в Сатверсме, существенно улучшилось общее правовое положение и отношение общества к представителям общины.

Залитис отметил, что за 30 лет в Латвии достигнут прогресс в сфере законодательства, развитии организаций и защиты прав ЛГБТ+. В то же время, по его словам, продолжаются попытки дистанцировать Латвию от Европейского союза (ЕС), которые исходят от восточного соседа. Поэтому Латвия является одной из последних стран среди ЕС по уровню защиты прав ЛГБТ. Латвия до сих пор не исполнила два решения Конституционного суда, а 28 однополых семей были вынуждены просить признания факта семьи через суд — 16 из них уже признаны семьями.

"Латвия по-прежнему остается одной из последних стран в сфере прав ЛГБТ+ в ЕС. Тот факт, что 13-й Сейм не смог выполнить два решения Конституционного суда о правовой защите всех семей, предусматривающих поиск решения для регистрации отношений однополых пар, вызывает особую обеспокоенность", — отметил Залитис.

Тем временем, движение Dzīvesbiedri озвучило на мероприятии последнюю статистику — 42 однополые семьи уже были вынуждены просить констатации факта семьи в суде, из них 22 уже признаны, десять пар ожидают решения суда, а также готовятся заявки для более чем десяти пар при бесплатной юридической поддержке движения. Представители движения Dzīvesbiedri выразили готовность продолжать судебные разбирательства и в случае необходимости подавать новые заявления в Конституционный суд.