За год цены в Латвии выросли на 7,5% – заметнее всего подорожала картошка и бензин

По сравнению с ноябрем 2020 года, за год цены на потребительские товары выросли на 6,5%. А по сравнению с прошлым месяцем, в ноябре цены выросли уже на 1,1%. Об этом говорят данные Центрального статистического управления.

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Значительнее всего цены выросли на продукты и услуги, связанные с жильем и транспортом, а также на продукты питания и алкогольные напитки, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, табачные изделия и продукты, связанные со здоровьем.

Говоря о продуктах питания, в целом они подорожали на 5,6%. Заметнее всего подорожали свежие овощи –на 11,1% и картошка – на 50,2%. Сыр и творог стали дороже на 8,2%, а молочные продукты – на 10,9%. Цены на муку и крупы выросли на 18,8%, хлеб подорожал на 2,9%, рис – на 20,3%, а макаронные изделия – на 8,7%.

Алкоголь и табачные изделия подорожали в среднем 2,5%.

Говоря о жилье, заметнее всего подорожала электроэнергия, а также тепловая энергия и природный газ. Дороже стали также услуги ремонта, аренда жилья, твердое топливо и вывоз мусора.

В сфере здравоохранения цены выросли в среднем на 3%. Подорожали услуги стоматолога и врачей-специалистов.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли на 18,7%. Главным образом подорожало топливо – на 39,1%. Дизельное – на 41,2%, бензин – на 35,5%, а природный газ на 44,6%.

Подорожали также цветы, услуги в сфере красоты и спорта, выросли цены на телевидение и журналы. Рост цен также заметен в сферах общественного питания и телекоммуникаций. Подорожали услуги парикмахерских и салонов красоты, одежда, товары личной гигиены и косметика.

По сравнению с ноябрем 2015 года, в ноябре 2021 года цены стали выше на 16,4%. Товары подорожали в среднем на 15,4%, а услуги – на 18,2%.