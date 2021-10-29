За год до выборов в Сейм все политические партии теряют поддержку

В октябре этого года — ровно за год до выборов в 12-й Сейм — наблюдается спад популярности почти всех политических партий. И правящих, и оппозиционных, свидетельствуют данные опроса SKDS. Об этом со ссыкой на LTV, сообщает портал rus.lsm.lv.

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Лидером политического топа по-прежнему остается оппозиционное "Согласие", которому готовы отдать голос на парламентских выборов 10% респондентов (минус 2 процентных пункта по сравнению с сентябрьским опросом). На втором месте — оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян с рейтингом в 5% (минус 1,8%). На третьем — премьерское "Новое Единство": 6,4%, что на 1,8% меньше, чем в сентябре.

За Национальное объединение готовы голосовать 5,3% респондентов (месяцем ранее — 6,9%), за "Развитие/За!" — 4,6% (было 4,8%), за "Прогрессивных" — 2,7% (было 3,5%).

У коалиционной Новой консервативной партии — 2,5% (минус 0,4%.), столько же — у непредставленного в парламенте Русского союза Латвии (минус 0,1%).

За Объединение регионов Латвии готовы голосовать 2,4% (было 3,1% месяцем ранее). Партию "Закон и порядок" Алдиса Гобземса поддержали 2,2% опрошенных — политическая сила потеряла 1,5%.

За "Латвию на первом месте" Айнара Шлесерса готовы отдать голос 2,4% респондентов. Рейтинг новой партии "Республика" бывшего члена "Согласия" Вячеслава Домбровского и экс-главы МВД и бывшего члена KPV LV Сандиса Гиргенса — 1,2%. Данные о сентябрьских рейтингах последних двух партий не приводятся — возможно в силу того, что они только-только созданы.

Единственная партия, поддержка которой выросла — KPV LV (или "За человечную Латвию"): в сентябре ее поддерживали 0,4% опрошенных, в октябре — 0,9%.

В октябре — при падении рейтинга почти всех партий — выросло число неопределившихся. Не знают, кому отдать голос, 28,4% опрошенных (в сентябре — только 21%). Не собираются идти на выборы 21,4%, что на 2,4 процентных пункта больше, чем в сентябре.