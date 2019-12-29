За год ЕС констатировал 163 опасных для здоровья товара, в том числе продукты из Китая и США

В период с декабря прошлого года в ЕС констатированы 163 опасных для здоровья товара, что на 46 меньше, чем в 2018 году, сообщает Инспекция здравоохранения.

У большей части этих товаров установлен химический риск, потому что в материалах превышена допустимая доля различных веществ или же выявлены неразрешенные вещества. У части товаров констатировано микробиологическое загрязнение или несоответствующая упаковка, некорректная информация о безопасности товара на этикетке.

Латвия в течение года сообщала о пяти товарах, опасных для потребителей. Например, после сообщения Латвии было запрещено польское чистящее средство для ванн. В двух случаях латвийские учреждения сообщили о произведенных в Латвии жидкостях для электронных сигарет, в которых выявлено неразрешенное количество никотина.

В список опасных для здоровья включено 46 товаров производства США, в том числе пигменты для нанесения татуировок, средство по уходу за кожей и др.

Также в список запрещенных входят 23 китайских товара (аэрозоли, косметика и клей), 15 товаров производства Великобритании, 11 польских, 6 российских товаров, изделия из Франции, Бразилии, Индии, Италии, Германии, Литвы.

Список вредных товаров постоянно пополняется благодаря системе быстрого обмена информацией между странами ЕС "RAPEX". Система не распространяется на продукты питания, лекарства и медицинские товары.