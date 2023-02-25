За год no-kill приют Ulubele принял 1500 животных — и ему нужна поддержка

В 2022 году приют Ulubele принял 1499 животных — 665 собак и 712 котов, а также птиц, кроликов, крыс и мышей, коз, ланей, лис, ежей и других животных. Среди принятых собак 40 были животными из Украины, еще больше украинских собак и кошек находились в приюте временно, пока их хозяева, бежавшие из Украины, искали в Латвии новое жилье.

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За год в приюте стерилизовали 541 животное — 180 собак, 161 кота и 3 кроликов. А 359 животных, которые попали в приют, потому что потерялись, вернулись домой, среди них — 284 собаки и 68 котов. Еще 915 животных нашли новый дом — люди забрали из приюта 377 собак, 477 котов и других животных.

Приют Ulubele напоминает, что маленькие добрые дела важны и рассказывает, что может делать каждый:

Забирать животных из приюта, вместо того, чтобы поддерживать нелегальные питомники;

Покупать продукцию для своих домашних животных в зоомагазине Ulubele — прибыль с продаж идет на содержание животных приюта;

Жертвовать средства приюту Ulubele и другим no-kill приютам (приютам, где животные живут, пока не найдут новый дом или всю жизнь — их не убивают после того, как кончается срок финансирования от самоуправления в 2 недели)

Стать регулярным волонтером приюта;

Заботиться о своих животных и любить их в течение всей их жизни.

Ulubele благодарит всех, кто поддерживает приют — потому что no-kill принципы невозможно соблюдать без помощи общества. Приют вмещает 500 животных, при необходимости есть возможность "потесниться" и принять еще нескольких животных, нуждающихся в помощи — но важно, чтобы у приюта были средства на содержание и лечение животных, и чтобы обитатели приюта как можно скорее находили новый дом.

Как пожертвовать приюту?

Банковским перечислением



Реквизиты:

Biedrība Dzīvnieku pansija Ulubele

Reģ.Nr. LV40008095993

AS Swedbank, Swift: HABALV22

Номер счета: LV97HABA0551028353893

Цель платежа: regulārais maksājums Ulubeles iemītniekiem

Через сайт



https://ulubele.org/atbalsts/#ziedot

Paypal

info@ulubele.org

По телефону

90006863 (1 звонок — 4,27 евро);

90006083 (1 звонок — 1,42 евро).