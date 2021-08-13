За год планируется построить пешеходный и велосипедный мост через протоку Килевейна

Мэр Риги Мартиньш Стакис (За!/Прогрессивные) надеется, что в течение года будет построен мост для пешеходов и велосипедистов через протоку Килевейна, который соединит бизнес-центр Мукусалы и Академический центр Латвийского университета.

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Согласно планам Департамента городского развития Рижской думы, в указанном месте можно построить примерно 30-метровый мост для пешеходов и велосипедистов. Предполагается, что одну полосу можно предусмотреть для движения пешеходов, две — для велосипедистов.

В рабочем собрании, посвященном строительству моста, сегодня приняли участие представители Рижской думы, Латвийского университета и бизнес-центра. Новый мост позволит соединить Мукусальский променад с корпусами и создающимся общежитием Академического центра ЛУ.

Присутствующие отметили символическое значение моста, объединяющего науку и бизнес, что является условием благосостояния.

Функционально новый мост будет иметь очень значимое соединение с Зиепниеккалнской велодорожкой, со строительства которой в ближайшее время начнется приведение в порядок Мукусальского променада.

Глава Департамента городского развития Рижской думы Илзе Пурмале пояснила, что, если будет выделено финансирование на проект, то мост может быть построен в течение года.

В сентябре будет завершена работа над разработкой конструктивных решений и предложений, будет подготовлено задание про проведения закупочных процедур проектирования и строительства. Далее все будет зависеть от наличия финансирования.