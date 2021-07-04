За год сбережения мэра Юрмалы Гатиса Труксниса увеличились почти на 20 000 евро

Согласно декларации должностного лица, поданной в Службу государственных доходов (СГД), сбережения мэра Юрмалы Гатиса Труксниса увеличились за год почти на 20 000 евро.

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В 2019 году Трукснис задекларировал 4000 евро в виде денежных сбережений, а также более 32 400 евро в виде безналичных сбережений.

В свою очередь в 2020 году в декларации должностного лица указано 6000 евро денежных сбережений и более 50 000 евро безналичных сбережений.

В прошлом году Трукснис заработал в думе 43 667 евро. Он также получил страховое возмещение в размере 9 448 евро.

В декларации также упоминается кредит в размере 44 780 евро.