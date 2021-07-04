За год сбережения мэра Юрмалы Гатиса Труксниса увеличились почти на 20 000 евро
Foto: LETA

Согласно декларации должностного лица, поданной в Службу государственных доходов (СГД), сбережения мэра Юрмалы Гатиса Труксниса увеличились за год почти на 20 000 евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В 2019 году Трукснис задекларировал 4000 евро в виде денежных сбережений, а также более 32 400 евро в виде безналичных сбережений.

В свою очередь в 2020 году в декларации должностного лица указано 6000 евро денежных сбережений и более 50 000 евро безналичных сбережений.

В прошлом году Трукснис заработал в думе 43 667 евро. Он также получил страховое возмещение в размере 9 448 евро.

В декларации также упоминается кредит в размере 44 780 евро.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Гатис Трукснис
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус