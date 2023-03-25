За год судебным исполнителям передали 177 000 дел
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Каждый год судебным исполнителям поступает огромное количество дел, рассказала в интервью передаче "Утренняя панорама" на LTV председатель Совета судебных исполнителей Ивета Крука.

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"В прошлом году было 177 000 новых дел. 60% из них — дела о взыскании административных штрафов", — рассказала Крука.

По ее словам, пандемия существенно не повлияло на количество дел, за единственным исключением: было новое административное регулирование относительно ограничений, соответственно, было больше административных штрафов.

Влияние нынешнего роста цен на энергоресурсы и инфляции на количество дел оценивать пока рано, добавила она, отметив, что управляющие домами компании проявляют отзывчивость в отношении выровненных платежей.

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