За год в больницу попадают 25 детей, проглотивших посторонние предметы

В течение года в Детскую клиническую больницу на консультации попадают 25 детей, проглотивших инородные предметы.

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За год в Рижскую клиническую больницу за консультациями обращаются примерно 25 детей, которые проглотили посторонние предметы. Об в преддверии кампании "Играй безопасно!", проводимую Центром защиты прав потребителей, заявила гастроэнтеролог больницы Илзе Бриука.

Примерно в 80% проглоченные предметы выходят через кишечный тракт, однако еще 20% требуют врачебного вмешательства. При этом Бриука подчеркнула, что родителям нужно незамедлительно обратиться к врачу, если их ребенок проглотил какой-нибудь предмет. Длительное прибывание такого предмета в пищеводе, желудке или кишечном тракте может привести к разрывам, воспалению или другим повреждениям.

Например, пищевод, заживая, может стать настолько узким, что в течение нескольких лет потребуются эндоскопические процедуры, чтобы дети впредь смогли самостоятельно поглощать пищу и жидкости.

"Лучше лишний раз проверить, если появились такие подозрения, что ребенок мог что-то проглотить", — считает Илзе Бриука, предупреждая, что ни в коем случае нельзя самостоятельно вызывать у ребенка рвоту или пытаться извлечь предмет пальцем.

Особе внимание в этой связи стоит уделить магнитам и кнопочным батарейкам. Если ребенок проглотил один магнит, то велика вероятность, что он выйдет из пищеварительного тракта, и ребенку потребуется только наблюдение. Однако, если проглочено несколько магнитов, возможно, что они будут притягиваться друг к другу, что может привести даже к разрыву кишечника. Доктор призвала родителей держать магниты и кнопочные батарейки подальше от детей.

В 2021 году Центр защиты прав потребителей получил для проведения экспертизы 19 магнитных игрушек, шесть из которых признаны небезопасными, а затем были изъяты с рынка.