За год в Риге принудительно приведено в порядок 185 ветхих зданий

Рижская дума за год приняла решение о сносе 16 деградировавших построек, а 185 зданий были приведены в порядок, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

В 2016 году в принудительном порядке было снесено 19 зданий, в 2017 году — 16, а в 2018 году — 32.

Приведено в порядок в 2016 году было 156 зданий, в 2017 году — 205, а в 2018 году — 207.

Тем не менее в Риге остается еще около 699 "развалин", из которых 231 здание принадлежит к категории А, объединяющей способствующие деградации городской среды постройки с высоким риском угрозы общественной безопасности. 398 зданий принадлежат к категории В, объединяющей постройки с потенциальным риском общественной безопасности, а 70 зданий — к категории С, которая объединяет постройки, способствующие деградации городской среды, однако не представляющие угрозы для безопасности окружающих.