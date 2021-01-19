За год выросло число жалоб, поступивших в Инспекцию по защите прав детей
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В 2020 году Инспекция по защите прав детей получила на 137 больше жалоб, чем годом ранее, сообщает LETA.

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Кроме того, выросло число жалоб на образовательные учреждения.

Всего в 2020 году инспекторы провели 77 проверок, возбудили 48 административных дел и применили 29 штрафов.

Самые частые нарушения по-прежнему связаны с эмоциональным и физическим насилием над детьми, отказами учреждений решать проблемные ситуации или решение ситуаций необоснованными методами, а также с насилием между сверстниками.

В учреждениях внесемейного ухода проведены восемь проверок, из которых четыре были реакцией на жалобы. 69 проверок затронули другие учреждения, в том числе 31 школу.

В учреждениях чаще всего инспекция констатировала насилие между сверстниками, недостаточное сотрудничество учреждения с родителями детей, а также длительные нарушения поведения у воспитанников школ и детских садов. В числе нарушений было эмоциональное и физическое насилие со стороны педагогов и работников, а также использование несоответствующих методов воспитания.

Были возбуждены 48 административных дел о возможном насилии со стороны работников учреждений, из них 22 - в дошкольных учреждениях, 24 - в школах. Применены 22 штрафа и семь предупреждений.

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