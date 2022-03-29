За год жители сдали в аптеки 5,6 тонн непригодных медикаментов. Зачем сдавать лекарства и как это нужно делать?

С каждым годом жители сдают в аптеки все больше непригодных медикаментов, сообщает сеть аптек Apotheka. В 2021 году латвийцы сдали 5,6 тонн непригодных медикаментов – это на 887 кг или на 19% больше, чем в 2020 году.

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По сравнению с 2019 годом жители сдали в аптеки Apotheka на 53% больше непригодных медикаментов. При этом, по мнению представителей аптеки, часть населения до сих пор не осознает, что лекарства — это опасными отходами, которые нельзя выбрасывать в мусорный контейнер, а нужно сдавать для безопасной утилизации.

Специалисты предупреждают, что неправильная утилизация лекарств может причинить вред и людям, и природе.

"Если лекарства выбрасываются с бытовыми отходами, они могут вызывать отравление у нашедших их животных, также они вызывают химическое загрязнение воды и почвы, резистентность к антибиотикам, гормональные изменения и мутации у животных и растений", — говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.

Как правильно и экологически безопасно утилизировать непригодные лекарства?

Лекарства становятся непригодными, если истек срок их годности, неизвестно применение лекарств, не читается название лекарства, повреждена упаковка, или когда лекарства неправильно хранились и их внешний вид, запах или вкус изменились. В таких случаях лекарство следует утилизировать безопасным способом.

На утилизацию можно сдать любые формы лекарственных средств — таблетки, ампулы, сиропы, различные другие жидкости и кремы.

Перед тем, как сдать лекарство, его нужно извлечь внешней упаковки, но оставить в непосредственной упаковке.

Все лекарства нужно сложить в пакет и поместить в специально предназначенную для непригодных медикаментов коробку, или отдать работнику аптеки.

Список аптек и часы работы можно найти на сайте аптеки.