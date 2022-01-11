За годы пандемии зарплата Кариньша и членов его Кабмина выросла более чем на 600 евро

В течение последних семи лет министрам ежегодно выплачивалась надбавка к зарплате, в том числе в 2020 и 2021 годах, когда в Латвия страдала от последствий пандемии. С 2019 по 2022 год месячная зарплата премьер-министра выросла на 651 евро (на бумаге), а у министров — на 618 евро (на бумаге) без учета представительских расходов. Об этом пишет NRA.

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Зарплата государственных должностных лиц определяется Законом о вознаграждении должностных лиц государственных и муниципальных учреждений. Он предусматривает, что для определения зарплаты чиновников используется базовая месячная зарплата, которую рассчитывает Госканцелярия. Для каждой должности устанавливается коэффициент.

Согласно опубликованной Госканцелярией информации, базовая зарплата чиновников общего сектора в 2022 году составляет 1058,10 евро, в отрасли электронных коммуникаций и энергетики — 1536,09 евро. В финансовой и страховой отрасли базовая зарплата составляет 2093,90 евро. Таким образом, с применением соответствующих коэффициентов зарплата премьер-министра на бумаге в этом году будет составлять 5216 евро, а зарплата министров — 4952 евро, что на 266 и 253 евро выше, чем в прошлом году.

Также членам Кабинета министров полагаются выплаты для покрытия представительских расходов. В этом году премьер-министр Кришьянис Кариньш на представительские затраты будет получать 1189 евро в месяц, а министры — 1127 евро в месяц.

До окончания срока своих полномочий депутаты Сейма 13-го созыва будут получать столько же денег, сколько зарабатывали в прошлые годы — 2963 евро на бумаге, не считая надбавок, которые парламентарий получает за исполнение должностных обязанностей и в качестве компенсации расходов на транспорт и аренду жилья. На своем первом заседании в 2018 году депутаты 13-го Сейма решили заморозить свою зарплату до окончания своих полномочий.

Однако депутаты Сейма 14-го созыва уже могут надеяться на существенное увеличение зарплаты. Согласно расчетам Госканцелярии, месячная зарплата парламентариев 14-го Сейма составит 3386 евро, что на 423 евро или 14% больше, чем у депутатов нынешнего созыва.

В свою очередь, в 2023 году депутаты Сейма станут зарабатывать еще больше, поскольку в силу вступят поправки к Закону о вознаграждении должностных лиц государственных и муниципальных учреждений. Для расчета депутатских зарплат будет использоваться коэффициент 3,5, вместо нынешних 3,2.

Кроме того, поскольку вероятно вырастут базовые месячные зарплаты, которые используются в качестве основы для расчета зарплат чиновников, должностные лица в 2023 году станут зарабатывать достаточно много.

Госканцелярия сделала вывод, что в госуправлении и муниципалитетах зарплата высококвалифицированных работников на 28-38% ниже, чем у трудоустроенных на равноценных должностях в частном секторе. Таким образом, из-за невозможности конкурировать с частным сектором в госуправлении и муниципалитетах увеличивается текучесть кадров и становится сложнее привлекать квалифицированных специалистов.

Согласно новым поправкам в законодательстве, к зарплате премьера будет применен коэффициент 7 (сейчас — 4,93), у зарплаты министров он составит 6,2 (сейчас — 4,68), у парламентских секретарей — 5,5 (сейчас — 3,63). Коэффициент для зарплат госконтролеров и омбудсменов составит 6,2 (сейчас — 4,05).

На данный момент невозможно рассчитать точную зарплату чиновников в 2023 году, поскольку еще не известен базовый оклад на следующий год.