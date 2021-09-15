За границей возбуждены 29 дел об изъятии детей из семей граждан Латвии

Главная причина, по которой за границей из семей латвийцев забирают детей — то, что родители не обеспечивают, по мнению госучреждений других стран, надлежащий уход, сообщает Министерство юстиции.

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Чаще всего детей забирают у граждан Латвии в Великобритании, Ирландии, Германии, Норвегии, Исландии и Швеции. До 1 сентября этого года возбуждено 29 дел, по которым из семей уже забрали детей или же есть риск, что дети будут лишены родительской опеки. В 2020 году было возбуждено 41 дело.

"Министерство юстиции, рассматривая такие дела, приходит к выводу, что одной из основных причин, по которым дети изымают из латвийских семей, является отсутствие родительской заботы о детях. Именно поэтому мы опять обновили и разработали руководящие принципы для родителей, чтобы заранее информировать родителей о том, как воспитывать детей и заботиться о благосостоянии детей в соответствии с правом страны пребывания. Эти рекомендации доступны на домашней страницеМинистерства юстиции", — сообщила Байба Зиемеле, директор Департамента международного сотрудничества Министерства юстиции.

Вопросы защиты прав несовершеннолетних граждан Латвии за рубежом также постоянно находятся в центре внимания Консульского департамента Министерства иностранных дел и посольств Латвии за рубежом.

Директор Консульского департамента Министерства иностранных дел Агнесе Салиня отмечает, что, находясь за границей и столкнувшись с трудностями в защите прав детей, семья должна срочно связаться с ближайшим латвийским дипломатическим и консульским представительством, чтобы иметь возможность получить необходимую помощь.

Председатель Рижского сиротского суда Айварс Красноголовс отмечает, что не существует универсального решения в случаях, когда дети граждан Латвии разлучены с семьями за рубежом.

Каждый случай уникален и требует от Сиротского суда исследования ситуации, приобретения новых знаний, а также финансовых ресурсов. Ведь речь идет не только о латвийских, но и о зарубежных законах и традициях в обеспечении защиты прав детей.

В тех случаях, когда существует риск разлучения ребенка с семьей, родителям следует особое внимание уделять любому документу, которые просят подписать ответственные учреждения. Также родителям необходимо убедиться в том, что они верно понимают написанное в документе.