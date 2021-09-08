За хорошие результаты вакцинации от Covid-19 отмечены отличившиеся семейные врачи

На конференции рижских семейных врачей и помощников врачей "Вакцинация от "Covid-19": актуальные вопросы и вызовы", которая прошла сегодня, отличившиеся семейные врачи Риги и Рижского региона были отмечены в трех номинациях за хорошие результаты вакцинации от Covid-19, сообщили в Национальной службе здравоохранения.

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"На сегодняшний день в Латвии использовано около полутора миллиона доз вакцины от Covid-19, и треть этой работы проделана семейными врачами. Спасибо им за это! И все же впереди много совместной работы, чтобы защитить сомневающихся, дезинформированных и невакцинированных. Поэтому мы продолжим поддерживать практики семейных врачей, особенно в то время, когда убедить людей прививаться так сложно, но так важно", - сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Почетной грамоты за лучший охват вакцинацией пациентов удостоилась семейный врач Сармите Вейде, в практике которой вакцинированы 75% пациентов. Семейный врач Майя Баумане была отмечена за лучший охват вакцинацией пациентов в группе сениоров - в ее практике привиты 73% пожилых людей и пациентов, страдающих хроническими заболеваниями.

По количеству привитых пациентов вперед вышли семейный врач Элла Шаталова, в практике которой вакцинировано 2150 пациентов, семейный врач Айнар Межалс, в практике которого вакцинировано 1627 пациентов, и семейный врач Гундега Вейде, в практике которой вакцинировано 1582 пациента.

Обсуждаемые на конференции темы включали в себя продолжительность иммунитета после вакцинации или болезни, прогноз на осень в зависимости от показателей вакцинации, организацию вакцинационной работы в практике семейных врачей и статистику.

В настоящее время в Латвии процесс вакцинации от Covid-19 завершили 41% всех жителей Латвии и 47% населения старше 12 лет.