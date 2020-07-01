За информацию о найденном мертвом кабане обещают вознаграждение

С целью уменьшить распространение африканской чумы свиней, с 1 июля Продовольственно-ветеринарная служба призывает каждого, кто находит в лесу мертвого кабана, сообщать об этом самоуправлению или ПВС. За информацию обещают платить 23 евро.

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Сумма вознаграждения составляет 30 евро, из которых удерживается подоходный налог с населения 23%, таким образом выплачиваемая сумма составит 23 евро и 10 центов. Деньги будут перечислены на счет в течение следующего месяца. Средства будут взяты из программы по борьбе с африканской чумой свиней, которую финансирует Еврокомиссия.

Информацию можно сообщать самоуправлению или региональному подразделению ПВС. Контакты можно найти на домашней странице службы.

Несмотря на то что АЧС неопасна для людей, жителей призывают соблюдать меры предосторожности и не трогать найденные туши мертвых кабанов, а возвратившись домой вымыть обувь. Сотрудники ПВС возьмут у животного образцы для лабораторного анализа и вместе с самоуправлением заберут и уничтожат тушу.

В этом году АЧС констатирована у 150 кабанов. В прошлом году вирусом были инфицированы 189 животных.