"За любые меньшинства, не только сексуальные". Этим летом в Риге пройдет Baltic Pride
Foto: LETA

В столице Латвии со 2 по 7 августа пройдет фестиваль в поддержку меньшинств — Baltic Pride. Организаторы подчеркивают, что речь не только о сексуальных меньшинствах: активисты выступают за права всех меньшинств независимо от сексуальной ориентации, пола, гендерной идентичности, расы, национальности и т. д., сообщает Rus.Lsm.lv.

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Люди, принадлежащие к ЛГБТ — часть всего общества, поэтому они стремятся предоставить площадку и всем остальным уязвимым группам, чтобы помочь сделать латвийское общество уважительнее и инклюзивнее, заявил член правления общества Mozaīka и сопредседатель Baltic Pride Каспар Залитис.

В этом году темой фестиваля является равноправие и создание инклюзивного общества, а девизом — "Пока не станем все равны".

Во время Baltic Pride состоятся десятки мероприятий, от стендапов до конференций и киносеансов — посетить их желающие смогут очно, но с учетом ограничений из-за Covid-19.

Это первый очный гей-прайд в Балтии с тех пор как началась пандемия коронавируса.

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Mozaīka ЛГБТ
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