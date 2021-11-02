За месяц число инфицированных Covid-19 медработников выросло в три раза

За месяц в три раза выросло число инфицированных Covid-19 работников латвийских больниц, свидетельствует информация Министерства здравоохранения.

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Если в период с 27 по 3 октября заболевших было 156, то с 4 по 10 октября - уже 224.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства во вторник отметил, что уровень заболеваемости коронавирусом среди медицинских работников не такой уж высокий по сравнению с ситуацией в прошлом сезоне. Однако наблюдается постепенно увеличивается число сотрудников, которых нет на месте, и тех, кто заболевает Covid-19. На данный момент Covid-19 болеют 629 работников больниц, еще 525 человек не могут выполнять рабочие обязанности, так как являются контактными лицами или находятся на самоизоляции.

Похожая ситуация наблюдалась в конце февраля, когда болели 637 человек и еще 529 не могли выполнять свои обязанности.

Критическая ситуация в больницах сложилась в конце 2020 года, когда заболели почти 1500 работников, однако, потом ситуация стала улучшаться.