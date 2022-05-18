За месяц до выборов в Сейм у 18 тысяч граждан не будет действующего документа, удостоверяющего личность
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За месяц до выборов в 14-й Сейм у 18 000 жителей с латвийским гражданством не будет действующего документа, удостоверяющего личность, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

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C 1 июня УДГМ начнет усиленно выявлять жителей, у которых до начала выборов закончится срок действия удостоверяющих личность документов.

В Управлении подчеркнули, что у жителей в ближайшие четыре месяца есть возможность успешно оформить удостоверяющие личность документы — 28 из 29 отделений Управления возобновили обслуживание клиентов в порядке живой очереди, как до пандемии Covid-19.

В 14 территориальных отделениях продлено рабочее время по средам и четвергам, а в июне в Рижском первом отделении начнут работать еще и 16 новых сотрудников, что позволит расширить возможности обслуживания клиентов.

Выборы в 14-й Сейм пройдут 1 октября.

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