За месяц количество выявленных случаев Covid-19 уменьшилось наполовину

За последний месяц количество случаев Covid-19 в Латвии сократилось вдвое, а на прошлой неделе по сравнению с предыдущей снижение составило 27%, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В то же время количество выполненных тестов на прошлой неделе снизилось на 13%, составив в среднем 10 977 тестов в день по сравнению с 12 597 тестами в день неделей ранее.

В среднем за последние семь дней госпитализировались 46 пациентов в день, и среднее количество больничных пациентов с Covid-19 составило 533 человека по сравнению с 635 неделей ранее.

Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, однако чаще всего болеют люди в возрасте от 30 до 59 лет.

Уровень репродукции вируса в настоящее время составляет 0,79, что на 0,01 пункта ниже, чем на предыдущей неделе. Это свидетельствует о сокращении распространения болезни.

Вместе с тем и на прошлой неделе Латвия сохранила стабильно высокие 4-5-е места по заболеваемости в Европе. Если средний кумулятивный уровень заболеваемости в европейских странах составляет 155, то в Латвии он вдвое выше. В Европе в целом ситуация улучшается: в 23 странах ситуация стабильная или наблюдается снижение заболеваемости.

Несмотря на снижение заболеваемости SPKC призывает население вакцинироваться от Covid-19. Вакцинация является наиболее безопасной и эффективной формой защиты от тяжелых форм заболевания и снижает распространение инфекции Covid-19 в обществе.