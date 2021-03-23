За месяц на телефон доверия позвонило больше сотни потенциальных самоубийц
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За февраль в кризисный центр Skalbes по бесплатному телефону обратились 106 человек с мыслями о самоубийстве, рассказала в эфире LTV представитель центра Астра Озола. У 37 из них уже был план суицида.

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“Это серьезные случаи, требующие долгого разговора. Часто люди звонили, чтобы совершить последний звонок, потому что они решили это сделать. Это времена, когда кризисы происходят в каждой семье. Очень часто последнее желание человека уйти из жизни связано с тем, что рядом нет никого, с кем он мог бы обсудить эти проблемы. Зачастую это проблемы, которые являлись не настолько важными, чтобы принять подобное решение, но, длительно находясь в такой ситуации, когда нет поддержки и не с кем поговорить, они приходят к попытке так решить ситуацию”, — цитирует Озолу портал Mixnews.

С начала февраля, когда в кризисном центре Skalbes были задействованы дополнительные мощности бесплатной поддержки по телефону 67 222 922, число звонков на этот номер резко возросло. За прошлые месяц получено 1196 звонков, и из них 896 были именно кризисными консультациями. По сравнению с январем, прирост составив 44% а если сравнивать с январем 2020-го — объем консультация вырос более чем наполовину, сообщила Астра Озола.

Напомним, что в случае любой личной проблемы можно позвонить в кризисный центр Skalbes по телефону 67222922. Номер работает круглосуточно.

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Mixnews

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Mixnews
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