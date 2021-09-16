За месяц в четыре раза выросло количество иностранных гостей в гостиницах

В июле в латвийских местах размещения туристов было обслужено 256 800 иностранных и местных гостей, что на 14,1% меньше, чем в июле 2020 года, но вдвое больше, чем в июне, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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Гости провели в местах размещения туристов 452 тысячи ночей, что на 17,1% меньше, чем в июле прошлого года, и в 2,1 раза больше, чем в июне.

В июле 2021 года в местах размещения туристов было обслужено 172 900 жителей Латвии, что на 29,9% больше, чем в июле 2020 года, и на 32,4% больше, чем в июле 2019 года до пандемии. Количество ночей, проведенных местными жителями, составило 288 000, что на 22% больше по сравнению с июлем прошлого года.

Самыми популярными местами туристического проживания для жителей Латвии были Рига, где остановились 10,9% гостей, Юрмала - 8,5%, Лиепая - 6,9%, Талсинский край - 6,7%, Вентспилс - 5,7%, Лимбажский край - 5,4%, Цесисский край - 5,3% и Тукумский край - 4,5%.

В июле 2021 года из всех гостей, обслуженных в местах размещения туристов, только 32,7% или 83 900 были иностранными гостями, что на 49,4% меньше, чем в июле 2020 года, но в четыре раза больше, чем в июне. По сравнению с июлем прошлого года количество их ночевок уменьшилось на 46,9% и составило 164 000.

Больше всего иностранных гостей принято из Литвы (26 300), Эстонии (13 300), Германии (9900), Польши (4700), Финляндии (2400), России и Великобритании (2200).

Больше всего иностранных гостей принято в Риге - 54,7%, Юрмале - 18,5%, Лиепае - 4,9% и Вентспилсе - 3,8%.

Сокращение количества гостей из Литвы, Эстонии и Финляндии в июле 2021 года можно объяснить тем, что в прошлом году был открыт так называемый "балтийский пузырь", в рамках которого были сняты ограничения на пересечение границ между странами Балтии, что в июле прошлого года существенно повлияло на увеличение притока туристов из соседних стран и Финляндии.