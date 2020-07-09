За месяц в Латвию приехало 40 тысяч человек, которым нужно самоизолироваться. Кто и как их контролирует?

В июне постепенно начали открываться внутренние границы ЕС. За месяц латвийская Погранохрана получила информацию более чем о 40 тысячах путешественников, которым положено самоизолироваться. Однако информация не всегда доходит до страны назначения и самоизоляцию части путешественников становится невозможно проконтролировать, выяснил портал DELFI.

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С момента завершения чрезвычайной ситуации 9 июня Погранохрана получила 41 542 свидетельства от путешественников из стран с высокими эпидемиологическими рисками. По прибытии на место назначения они должны были отправиться на самоизоляцию. 30 тысяч из них пересекали Латвию транзитом, рассказала порталу DELFI представитель Погранохраны Кристине Петерсоне. Среди них были как частные лица, так и перевозчики грузов, они пересекали границу по суше, воздуху и морю.

Система работает следующим образом — перевозчик во время поездки просит пассажиров заполнить свидетельство о самоизоляции, передает информацию Погранохране, а Погранохрана передает ее полиции. Именно полиция должна контролировать соблюдение самоизоляции. Кроме того, свидетельство можно заполнить, самостоятельно пересекая сухопутную границу.

Если путешественник прибыл в Латвию транзитом, то Погранохрана теоретически должна передать информацию стране назначения, но это происходит не всегда. "Есть часть пассажиров, информация о которых никуда не уходит и остается у Погранохраны [Латвии]", — сказала Петерсоне. Это связано с тем, что у Латвии заключен меморандум о сотрудничестве только с пограничными службами Литвы и Эстонии. Поэтому обмен информацией о том, кто пересекает внешние границы ЕС или прибывает из стран риска, происходит только внутри стран Балтии.

Латвия была пунктом назначения для 11 тысяч путешественников, сообщила Петерсоне. Однако число не отражает точное количество людей, которые прибыли в Латвию после окончания чрезвычайной ситуации. Например, человек может прибыть в Латвию из Великобритании через другую страну ЕС и заполнить свидетельство о самоизоляции в транзитной стране, но Погранохрана не узнает об этом, так как в ЕС нет единой системы обмена информации между пограничными ведомствами. Любой приехавший из стран, находящихся в зоне риска, по закону обязан заполнить свидетельство и отправиться в самоизоляцию. Но государство это не контролирует, поэтому фактически "это становится добровольным призывом и не всегда работает", признала Петерсоне.

Министерство здравоохранения на этой неделе обратилось в полицию с просьбой проконтролировать, соблюдают ли самоизоляцию те, о ком у полиции есть информация. "Мы осознаем, что, учитывая свободное передвижение между странами ЕС, не во всех случаях можно проследить за людьми", — сказал порталу DELFI представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс. Поэтому Минздрав призывает жителей и гостей Латвии ответственно подходить к соблюдению самоизоляции, а окружающих сообщать полиции о случаях, когда люди нарушают это условие. Шнейдерс сказал, что Минздрав Латвии пока не обсуждал возможность на уровне ЕС поднять вопрос коммуникации между ведомствами, контролирующими миграцию.

Представитель полиции Элина Приедите сообщила порталу DELFI, что в поле зрения полиции сейчас находится более тысячи человек, которые должны соблюдать самоизоляцию. "Скорее всего, это не все путешественники, но большая часть из них", — считает Приедите. Сейчас контроль, как правило, происходит по телефону. Штраф за несоблюдение самоизоляции составляет от пяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро для юридических лиц.