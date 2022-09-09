За месяц жители Латвии сдали в безопасную переработку 61 радиоактивный предмет, сбор продолжится до 10 октября

За первый месяц акции по передаче радиоактивных объектов жители сдали в Центр радиационной безопасности 61 радиоактивный предмет. Об этом агентству LETA сообщила менеджер по связям с общественностью Государственной службы охраны окружающей среды Айя Ялинска. Предметы доставили в хранилище радиоактивных отходов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Radons.

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Служба охраны окружающей среды напоминает, что сдать радиоактивные предметы можно еще в течение месяца, до 10 октября.

Директор Службы охраны окружающей среды Даце Шатровска признает, что в ходе кампании люди стали активнее обращать внимание на старинные предметы, которые можно обнаружить повсюду.

Жителей призывают обратить внимание на исторические предметы, которые находятся в домах, гаражах и сараях. Часто старинные, исторические предметы могут быть радиоактивными — например, часы и компасы с радиевой краской, исторические военные предметы (весы, переключатели, авиационные измерительные предметы, судовые часы) с радиевой краской, детекторы дыма с плутонием и т.д.

В последние годы из таких радиоактивных предметов люди чаще всего находили содержащие радионуклиды детекторы дыма, которые были размещены в основном в промышленных зданиях, а также военные предметы. Последние обычно попадают в латвийские домохозяйства как историческое наследие в виде сувениров и продаются на блошиных рынках.

Исторические радиоактивные предметы могут не представлять немедленных рисков, однако в течение более длительного периода могут увеличить дозу радиационного облучения человека. Повышенная опасность возникает, если краска осыпается и пыль попадает в дыхательные пути или вместе с продуктами в организм человека.

Радиоактивные источники или объекты, в которые были добавлены радиоактивные материалы с целью улучшения их свойств, жители могут распознать, если на этих предметах размещены предупредительные знаки или маркировка. При отсутствии визуальных признаков радиоактивные предметы можно распознать по характерному назначению таких вещей и периода производства — радиоактивной краской, которая использовалась для придания предметам светящегося в темноте эффекта, покрывались компасы и военное оборудование с начала 20-го века до 1950-1960-х годов.

Если найден подозрительный предмет, следует проконсультироваться с Центром радиационной безопасности VDD об идентификации обнаруженных вещей и необходимых мерах безопасности.

Связаться с VDD можно по номерам телефонов +371 67084308 и +371 67084295, а также, написав на электронную почту prieksmeti@vvd.gov.lv .