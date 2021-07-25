За минувшие сутки — 56 новых случаев Covid-19, информации об умерших нет
Foto: LETA

За последние сутки было произведено 6 919 тестов на Covid-19, заболевание обнаружено в 56 случаях. Информации о летальных исходах за минувшие 24 сутки не поступало.

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Доля позитивных тестов составляет 0,8%. Кумулятивный показатель заболеваемости за две недели составляет 30,7 случаев на 100 тысяч жителей.

Кумулятивный показатель медленно, но растет. В пятницу, 23 июля, он составлял 29,1 случай заболевания на 100 тысяч жителей, в субботу, 24 июля — 29,7% случаев на 100 тысяч жителей.

В больницах с диагнозом Covid-19 находятся 49 пациентов (днем ранее — 48). Среди госпитализированных 39 пациентов — в состоянии средней тяжести, 9 — в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки ни один пациент с Covid-19 госпитализирован не был.

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LETA

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LETA
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