За минувшие сутки полицейские задержали 10 нетрезвых водителей

В среду, 30 июня, на латвийских дорогах задержаны 10 водителей, находившихся в нетрезвом состоянии, сообщили в Государственной полиции.

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В Рижском регионе днем были остановлены четверо нетрезвых водителей, в Курземе - трое, в Латгале - двое, а в Видземе задержан один водитель, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В четверг сотрудники правоохранительных органов составили 210 протоколов об административных правонарушениях о превышении разрешенной скорости движения на латвийских дорогах и четыре протокола об агрессивном вождении.

По информации Госполиции, за минувшие сутки сотрудниками полиции было составлено 468 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения (ДТП).

В целом вчера на государственных дорогах зарегистрировано 108 ДТП, в них пострадали 20 человек, погибших, по данным полиции, нет.