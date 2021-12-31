За минувшие сутки в Латвии - 1157 новых случаев Covid-19, умерли девять человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 1157 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти девяти пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 50-59 лет (один человек), 60 - 69 (два человека), 70-79 лет (два человека), 80-89 лет (три человека), 90-99 лет (один человек). Среди умерших — семеро не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, двое были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 557,4 до 574 случаев.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 — 565 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 592 человека были вакцинированы.

Сделано 7801 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 276 674 жителей Латвии, 4570 пациентов с коронавирусом скончались.

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