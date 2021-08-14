За минувшие сутки в Латвии госпитализировано три пациента с Covid-19
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

В пятницу, 13 августа, в латвийские больницы госпитализированы три пациента с Covid-19, при этом пять пациентов были выписаны, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

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В настоящее время в больницах Латвии проходят лечение 62 пациента с Covid-19. У 50 пациентов течение заболевания характеризуется средней тяжестью, у 12 - состояние тяжелое.

На сегодняшний день из больниц выписано в общей сложности 14 435 пациентов, у которых было подтверждено заражение Covid-19.

Как сообщалось ранее, вчера в Латвии было выявлено 108 новых случаев Covid-19, сообщений о смертельных исходах, связанных с этим заболеванием, не поступало.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 60,3 до 62,6 случая на 100 000 населения. Всего за 14 дней выявлено 1250 новых случаев заражения коронавирусом, а кумулятивный показатель заболеваемости впервые с 28 июня превысил рубеж в 60 случаев.

Из всех выявленных в пятницу случаев у 91 человека не было прививки от коронавируса, либо курс вакцинации не был завершен. 17 зараженных были вакцинированы.

В пятницу в Латвии было проведено 11 084 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 140 049 случаев Covid-19, 2561 человек, заразившийся коронавирусом, скончался.

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