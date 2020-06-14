За минувшие сутки в Латвии не выявлено новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в Латвии не выявлено новых случаев заболевания Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Было проведено 1396 тестов.

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Одному пациенту с Covid-19 потребовалась госпитализация, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. Таким образом сейчас в больницах находится семь человек, заболевших коронавирусом - у шести пациентов состояние средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Всего из больницы выписано 170 пациентов.

В общей сложности в Латвии проведено 127 450 тестов на Covid-19, заболели 1097 человек, выздоровели - 845, умерли - 28.