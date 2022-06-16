За минувшие сутки выявлено 273 новых случая Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 273 новых случая Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился с 128,1 до 133,3 случая на 100 000 населения.

Вчера проведено 2250 лабораторных тестов на Covid-19, из них 12,1 % были положительными. Среди зарегистрированных заболевших 77 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 196 были вакцинированы от Covid-19.

С начала пандемии в Латвии скончался 5842 человека, инфицированных Covid-19, а лабораторно заболевание подтверждено у 831 521 человека.

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