За минувшие сутки выявлено 513 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек
Foto: Publicitātes foto

За прошедшие сутки выявлено 513 новых случаев Covid-19, получены сведения о смерти шести зараженных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вчера проведен 2114 тестов на Covid-19, 24,3% из них были положительными.

Получена информация о шести скончавшихся пациентах. По одному человеку входило в возрастные группы 50-59 лет, 70-79 лет и 90-99 лет, трое умерших входили в возрастную группу 80-89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 277,9 до 268,9 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии умерли 6139 человек, зараженных Covid-19, лабораторно подтверждено 971 857 случаев заболевания.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары