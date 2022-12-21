За минувшие сутки выявлено 513 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек

За прошедшие сутки выявлено 513 новых случаев Covid-19, получены сведения о смерти шести зараженных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Вчера проведен 2114 тестов на Covid-19, 24,3% из них были положительными.

Получена информация о шести скончавшихся пациентах. По одному человеку входило в возрастные группы 50-59 лет, 70-79 лет и 90-99 лет, трое умерших входили в возрастную группу 80-89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 277,9 до 268,9 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии умерли 6139 человек, зараженных Covid-19, лабораторно подтверждено 971 857 случаев заболевания.