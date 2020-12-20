За минувшие сутки выявлено 643 новых случая Covid-19, 12 человек скончались

За минувшие сутки были проведены 5545 анализов на Covid-19 и 643 результата оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 12 человек.

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Двое умерших были в возрастной группе 50 - 55 лет, трое в группе от 70 до 80 лет, четверо - в возрасте от 80 до 90 лет, трое - в возрасте 90-95 лет.

Доля положительных результатов составила 11,6%.

Всего в Латвии коронавирусом заразились 30 940 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в стационары поступили 90 человек и общее число госпитализированных пациентов впервые перевалило за 900. В больницах находятся 903 заболевших, из них 53 в тяжелом состоянии. За сутки выписан 21 человек.