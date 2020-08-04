За минувшие сутки выявлено три новых случая Covid-19

В понедельник в Латвии сделано 1871 тест на Covid-19, выявлены три новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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Двое заболевших вернулись из страны, где уровень заболевания превышает 16 случаев на 100 000 населения, еще один пациент был в контакте с ранее заболевшим.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 203 868 тестов на Covid-19, выявлено 1249 инфицированных. На данный момент выздоровели 1070 человека, умерли 32.

На настоящий момент в больницах лечатся шесть человек, все с заболеванием средней тяжести. Из стационаров выписан 191 пациент.