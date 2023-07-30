За минувшие сутки задержано 17 нетрезвых водителей
Foto: LETA

За минувшие сутки на дорогах Латвии были задержаны 17 водителей, находившихся за рулем транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Государственной полиции.

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В связи управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено три административных процесса и 14 уголовных производств. В восьми случаях автомобили задержанных водителей будут конфискованы, а с шести водителей будет взыскана стоимость автомобиля.

Кроме того, за последние 24 часа на дорогах Латвии были остановлены 220 нарушителей скоростного режима, еще семь водителей наказаны за агрессивное вождение.

Всего за прошедшие сутки в сфере дорожного движения было принято 355 постановлений об административных правонарушениях.

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