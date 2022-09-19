За минувшие три дня подтверждены 2 911 случаев Covid-19; два человека скончались

За минувшие трое суток были произведены 9 468 лабораторных теста, из них 2 911 дали положительный результат. Доля позитивных результатов составляет 30,7%.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Также были получены сообщения о двух летальных исходах. Скончались один человек в возрасте 50-59 лет и один человек в возрасте 70-79 лет. Один из скончавшихся был вакцинирован, другой — нет, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей: 756,3.