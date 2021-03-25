За нарушение правил эпидемиологической безопасности штраф для торговцев может достигнуть 5000 евро

В четверг, 25 марта, Сейм в окончательном чтении принял поправки к законам, согласно которым за нарушение правил эпидемиологической безопасности торговцев можно будет оштрафовать на сумму до 5000 евро.

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Разрабатывавшее поправки Министерство экономики указывает, что, несмотря на действующие в Латвии ограничения, выявлен ряд случаев, когда коммерсанты продолжают свою деятельность, работая или тайно, или же с явным нарушением нынешних правил. К тому же прежние нормы об административной ответственности зачастую трудно применяемы и потому не являются достаточно эффективными.

Теперь законом будет предусмотрено, что за нарушение требований эпидемиологической безопасности при оказании хозяйственных услуг, которое может нанести значительный ущерб общественному здоровью, государственная или муниципальная полиция может принять решение о закрытии торговой точки или ее структурного подразделения для посетителей на срок до семи дней.

"Под структурным подразделением понимается отдельный магазин в сети магазинов, чтобы из-за нарушений одного магазина не закрывалась вся сеть, а только конкретное место, где прошла проверка и были констатированы нарушения", — пояснили в министерстве.

Минэкономики подчеркивает, что поставщики услуг будут закрываться на срок до семи дней только в случае серьезных нарушений и крайней необходимости, если грубые нарушения эпидемиологических требований могут нанести существенный вред общественному здоровью. При определении срока, на который будет закрыто конкретное заведение, будут оцениваться два критерия — серьезность нарушения и необходимое время для устранения констатированных проблем с эпидемиологической безопасностью.

Поправки к закону также предусматривают, что за нарушение норм эпидемиологической безопасности может быть наложен штраф в размере до 5000 евро.

Закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения президентом Эгилсом Левитсом.