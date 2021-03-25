За нарушение правил эпидемиологической безопасности штраф для торговцев может достигуть 5000 евро
Foto: F64

В четверг, 25 марта, Сейм в окончательном чтении принял поправки к законам, согласно которым за нарушение правил эпидемиологической безопасности торговцев можно будет оштрафовать на сумму до 5000 евро.

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Разрабатывавшее поправки Министерство экономики указывает, что, несмотря на действующие в Латвии ограничения, выявлен ряд случаев, когда коммерсанты продолжают свою деятельность, работая или тайно, или же с явным нарушением нынешних правил. К тому же прежние нормы об административной ответственности зачастую трудно применяемы и потому не являются достаточно эффективными.

За первые три месяца действия ограничений было возбуждено более 12 тысяч дел, а общий размер штрафов составил 985 025 евро. Впрочем, по ситуации на февраль было заплачено всего 12% от суммы, или 114 тысяч евро. Это значит, что либо нарушитель штраф оспорил, либо не заплатил, и большинство дел может попасть к судебным исполнителям.

За нарушение так называемого "домоседства" выписано штрафов на сумму более 200 тысяч евро. Также штрафы выписаны за отсутствие маски, нарушений торговли и карантина.

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