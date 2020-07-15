За нарушение самоизоляции иностранцам аннулируют визу или отнимут временный вид на жительство

Правительство поддержало поправки, согласно которым граждане третьих стран могут лишиться визы или временного вида на жительство в случае, если нарушат условия самоизоляции, сообщает LETA.

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Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич (Новое Единство) сообщил, что окончательное решение за Сеймом.

Ринкевич сказал, что перед аннулированием визы или ВНЖ лицу дадут возможность подать объяснение, и каждый случай будет оцениваться индивидуально. Этим займется Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ). Нарушители самоизоляции могут быть оштрафованы на сумму до 2000 евро.

Кроме того, Латвия остановит выдачу виз категории D для лиц, которые проживают в стране, где уровень заболеваемости Covid-19 превышает 16 случаев на 100 000 человек.

Как уже сообщалось, с 16 июля начнется регистрация всех путешественников, прибывших в Латвию международными рейсами.