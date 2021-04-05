За нарушения "ковидных" ограничений полиция собрала штрафы на 280 000 евро

Во время чрезвычайного положения за несоблюдение ограничений из-за Covid-19 применены штрафы на сумму 283 616 евро, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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В период с 9 ноября прошлого года до 30 марта этого года зарегистрировано 27 190 административных правонарушений в связи с несоблюдением ограничений. Из примененных штрафов в размере 283 616 евро уплачено 250 432 евро. Также за это время полиция сделала 55 335 предупреждений.

Во время чрезвычайного положения за нарушения ограничений и запретов к физическим лицам могут применяться штрафы в размере от 10 до 2000 евро, к юридическим лицам - от 140 до 5000 евро.