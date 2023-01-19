За неделю до конгресса в "Согласии" раскол: Барташевич против Ушакова и Урбановича

Мэр Резекне Александр Барташевич, который претендует на пост председателя партии "Согласие", 19 января опубликовал обращение, в котором подверг резкой критике нынешнее руководство партии, обвинив фракцию "Согласия" в Рижской думе во лжи.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Барташевич записал обращение в ответ на заявление, которое было обнародовано накануне через информационное агентство LETA. По данным LETA, документ подписали члены Рижского отделения и фракции "Согласия" в Рижской думе. В заявлении говорится, что во время презентации кандидатов на пост председателя партии Барташевич заявил, что Латвия должна занимать нейтральную позицию в контексте войны в Украине. Согласно этому документу, мэр Резекне предложил называть войну "конфликтом", призвал считаться в возможностью победы России и рекомендовал заручиться гарантиями безопасности от российской стороны.

Авторы документа утверждают, что предложенная Барташевичем позиция неприемлема с моральной точки зрения и полностью противоречит интересами жителей Латвии в целом и русскоязычного населения и жителей Латгалии в целом. В случае избрания Барташевича на пост руководителя партии может привести к расколу и ликвидации партии, говорится в документе. Члены Рижского отделения отмечают, что категорически осуждают позицию Барташевича по вопросу войны в Украине.

Мэр Резекне в четверг опубликовал видеообращение, в котором назвал эти обвинения лживыми. "Каждый делегат конгресса может прослушать запись длившегося три часа 12 января заседания думы "Согласия" и сделать свои выводы", — заявил он, отметив, что на этом заседании сторонники Нила Ушакова и Яниса Урбановича "устроили настоящую истерику, чтобы (..) не позволить мне участвовать в борьбе за руководство партий".

Барташевич заявил, что "позорный" результат на выборах в парламент объясняется тем, что "Согласие" потеряло связь с избирателями и игнорирует их интересы. Кроме того, внутри партии тоже нет диалога — вместо него используются директивы и командный стиль управления. Третья причина неудачи на выборах, по мнению Барташевича, в том, что Нил Ушаков и Янис Урбанович стали "направляющей силой негативных тенденций в партии и источником скандалов вокруг Рижской думы".

Мэр Резекне утверждает, что выступает "за перемены в партии, за четкие цели и задачи, за защиту интересов граждан", а не за "бесхребетность и пустословие нынешних лидеров".

Конгресс партии "Согласие" должен пройти 28 января. В среду фракция "Согласия" в Рижской думе выступила с предложением ввести три поста сопредседателей партии и выдвинула на эти посты Яниса Урбановича, Нила Ушакова и Регину Лочмеле.

На выборах в 14-й Сейм партия "Согласие" — многолетний политический лидер русскоязычных граждан — потерпела сокрушительное поражение, впервые с 2006 года, не преодолев 5%-й барьер и не получив представительство в парламенте. "Согласие" представляют два мэра городов республиканского значения — мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш и мэр Резекне Александр Барташевич. В Рижской думе оппозиционная фракция "Согласие" представлена 12 депутатами.

В ноябре у руководства "Согласия" возник конфликт с Андреем Элксниньшем. Мэр Даугавпилса в интервью программе Kāpēc на Delfi TV подверг критике руководство "Согласия" за проигрыш на выборах в Сейм, использовав метафору "объевшиеся коты". Кроме того, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, Элксниньш сказал, что на этот вопрос отвечал неоднократно прежде. На просьбу уточнить, что именно он отвечал, Элксниньш сказал: "Крым — в составе Российской Федерации".

На следующий день председатель правления "Согласия" Янис Урбанович призвал Элксниньша определиться с тем, остается ли он в рядах "Согласия". На данный момент мэр Даугавпилса не покинул ряды партии.