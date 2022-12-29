За неделю интенсивность гриппа в Латвии удвоилась

По сравнению с прошлой неделей, на этой неделе интенсивность гриппа увеличилась больше, чем в два раза, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваемости (SPKC).
Интенсивность болезни увеличилась до 607,9 случаев на 100 тысяч жителей, тогда как неделей ранее она составляла 225,3 случая на 100 тысяч жителей.
На прошлой неделе получена информация о 231 человеке, которого госпитализировали с гриппом. Среди них 40 пациентов попали в больницу с пневмонией, вызванной гриппом.
На прошлой неделе семейные врачи сообщили о 448 клинически подтвержденных случаях гриппа, среди них 228 были подтверждены в Риге, 64 — в Елгаве, 48 — в Даугавпилсе, 21 — в Юрмале, 12 — в Екабпилсе, пять — в Валмиере, еще пять — в Резекне, три в Вентспилсе и два в Лиепае.
Всего с острыми признаками инфекции верхних дыхательных путей к семейным врачам обратились 2072 пациента, из них у 53 обнаружена пневмония.
Самый высокий уровень заболеваемости пневмонией — у детей в возрасте до четырех лет.
Как сообщалось, эпидемия гриппа В Латвии началась 8 декабря.