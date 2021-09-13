За неделю на 35% возросло число госпитализированных пациентов с Covid-19

На прошлой неделе, с 6 по 12 сентября, количество обнаруженных случаев Covid-19 возросло на 21,7%, число "ковидных" пациентов, которые лечатся в больницах увеличилось еще значительнее — на 35%. Об этом порталу Delfi сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Ежедневно в стационарах лечение проходят 218 пациентов.

Из всех тестов, сделанных за неделю, 79% или 192 478 тестов приходятся на скрининг в школах, а 21% или 51 058 тестов — на все остальные категории жителей.

Из позитивных случаев 13% (351 инфицированных) были связаны со скринингом в учебных заведениях, а 87% (2 324 инфицированных) — с остальными группами общества. В 60% обнаруженных случаев наблюдались симптомы заболевания.

В среднем в день проводятся 34 805 тестов (ранее — 31 997), ежесуточно констатируется 382 новых случая заболевания (ранее — 314).

Продолжает расти заболеваемость среди детей и подростков до 19 лет, указывает Центр профилактики и конроля заболеваний. Наиболее выражен этот рост в возрастной группе 10-14 лет.

Самые маленькие дети — до 4 лет и от 5 до 6 лет — болеют редко: показатель заболеваемости ниже среднего по стране.

На прошлой неделе заболеваемость продолжала расти во всех регионах страны.

Более половины обнаруженных на прошлой неделе случаев Covid-19 — 52,5% — связаны с инфицировананием в домашних хозяйствах (близкие контактные персоны, члены семьи), учебных заведениях, на месте работы или же при посещении частных мероприятий.

Подавляющее большинство — 82% (2201 человек) тех, у кого инфекция была подтверждена на прошлой неделе, не были вакцинированы. Заболели 474 привитых человека (18% от общего числа инфицированных).

Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что у невакцинированных или частично вакцинированных жителей Covid-19 обнаруживается в три раза реже, чем у привитых. Обычно вакцинированные жители легче переносят болезнь, гораздо реже нуждаются в госпитализации.

В странах Европы 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей составил 187,3 случая (неделей ранее — 199,3). В Латвии этот показатель наоборот пошел вверх — 182, 1 случай (неделей ранее — 115,2) на 100 тысяч жителей.

На прошлой неделе уменьшилась доля ввозных случаев Covid-19 (всего 69), что составляет 2,2% от всех импортированных в Латвию случаев. В период с 31-й по 36-ю неделю (2 августа-12 сентября) чаще всего Covid-19 ввозили из Турции (63 случая), России (43), Беларуси (иракцы — 40), Великобритании (38), Германии (30).

За минувшие сутки в Латвии подтверждены 135 новых случаев Covid-19.